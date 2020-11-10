После пандемии в России могут возникнуть вспышки менингита и других опасных заболеваний Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 ноября, — 335-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 245-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 464 216, достигнув отметки в 51 179 696. Выздороветь удалось уже 35 907 533 пациентам (+221 324). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 268 358 человек (+6 268).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 390 884 американцев. Следом идут Индия (8 591 075), Бразилия (5 675 032) и Франция (1 807 479). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 1 796 132.

Вакцина и лекарство

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 90%, сообщили в Минздраве РФ. Там уточнили, что действенность препарата отслеживали у людей, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота.

Российским регионам из федерального бюджета дополнительно выделят средства на покупку лекарств для борьбы с вирусом. Такое поручение правительству РФ дал глава государства Владимир Путин. Кроме того, деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и увеличение объемов тестирования.

Коронавирус в России

В регионах России продолжает расти количество зараженных. За последние сутки в стране выявлено 21 798 новых случаев. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, ситуация в России вызывает опасения, однако ужесточать ограничительные меры не планируется. Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что в каждом регионе надо обеспечить все необходимое для лечения больных. Он поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и руководителям регионов лично проконтролировать вопрос с обеспечением лекарствами медучреждений и граждан, которые лечатся амбулаторно. Такие пациенты должны получать таблетки сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам, уточнил Мишустин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль над их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса быстрее, чем в среднем по стране. Она добавила, что заболеваемость снижается только в двух российских регионах, при этом в 33 субъектах она продолжает расти. Научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев утверждает, что в следующем году коронавирус станет сезонным заболеванием. Будут подъемы заболеваемости, но «чудовищных цифр» удастся избежать, считает он. А кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова уверена, что после пандемии в России могут возникнуть вспышки менингита и других опасных заболеваний. Причиной может стать снижение объемов вакцинации.

Коронавирус в мире

Власти Финляндии рассматривают возможность открытия границ для туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. К таким государствам, по мнению правительства республики, относится Россия. Соответствующий документ должен вступить в силу до 22 декабря.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что на данный момент в мире проводится фундаментальная работа по борьбе с коронавирусом. По данным ВОЗ, эта работа должна принести свои плоды к марту 2021 года. К тому времени будут уже не только лекарства и вакцины от COVID, но и достаточное количество средств индивидуальной защиты. В организации выразили надежду, что к весне удастся кардинально поменять ситуацию с распространением коронавируса .