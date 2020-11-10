В сети появились кадры новой части легендарной серии хоррор-игр. Видео

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Игра на консоли последнего поколения будет поддерживать трассировку лучей и другие графические новшества Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Sony в своей презентации игровой приставки PlayStation 5 показала кадры новой игры серии Resident Evil. Очередная часть легендарной хоррор-франшизы получила название Village.

«Sony выпустила новый промо-ролик PlayStation 5 с участием теннисистки Наоми Осаки — и в ролике, помимо прочего, демонстрируются фрагменты Resident Evil Village», — сообщает журнал «Игромания». Спортсмена, по информации издания, высоко оценила новую часть игры.

Resident Evil Village в консольной версии получит новомодное динамическое разрешение до 4к. Кроме того, поклонников серии ожидает поддержка трассировки лучей и другие графические бонусы.

Sony презентовала новую игровую консоль в июне этого года. По словам представителей компании, приставка ознаменует собой глобальный переход в новое поколение. Отвечать за производительность в играх будет восьмиядерный процессор Ryzen Zen 2 с частотой до 3,5 ГГЦ и графический процессор на базе AMD Radeon RDNA 2 с 16 Гб оперативной памяти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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