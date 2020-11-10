Глава области и министр спорта России обсудят проведение Универсиады-2023, которая состоится в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона обсудит Универсиаду с федеральным министром — плановый прием пациентов не остановят — больничные листы переведут в электронный формат — главврача больницы №1 ждет проверка — свердловский депутат госпитализирован с коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор встретится с министром спорта РФ

Глава области Евгений Куйвашев встретится с министром спорта России Олегом Матыцыным, для обсуждения подготовки Универсиады.

Министр Олег Матыцин в эфире федерального канала показал талисманы Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Президент фонда против наркотиков идет в Госдуму

Депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков может войти в списки «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили источники.

Плановый прием больных не прекратят

В Екатеринбурге не будут останавливать плановый прием пациентов в городских больницах. Такое решение на городском штабе по борьбе с коронавирусом озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Больничные листы переведут в электронный формат

Оформление больничных для заболевших коронавирусом жителей области будут переводить в электронный формат. Такая мера разгрузит больницы. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

Комиссия проверит главврача больницы №1

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился провести служебную проверку в отношении главврача горбольницы №1 из-за того, что в ней все еще не введены в эксплуатацию новые корпуса.

Депутата положили в больницу с COVID

Депутата законодательного собрания области Анатолия Марчевского госпитализировали с коронавирусом. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.

В тоже время депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который ранее переболел коронавирусом, намерен добиваться отмены применения препарата «Плаквенил».