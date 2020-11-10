10 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 11 ноября. Куйвашев встретится с министром спорта РФ, плановый прием больных не прекратят

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Глава области и министр спорта России обсудят проведение Универсиады-2023, которая состоится в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава региона обсудит Универсиаду с федеральным министром — плановый прием пациентов не остановят — больничные листы переведут в электронный формат — главврача больницы №1 ждет проверка — свердловский депутат госпитализирован с коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор встретится с министром спорта РФ 

Президент фонда против наркотиков идет в Госдуму

  • Депутат гордумы Екатеринбурга, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков может войти в списки «Единой России» для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили источники.

Плановый прием больных не прекратят

  • В Екатеринбурге не будут останавливать плановый прием пациентов в городских больницах. Такое решение на городском штабе по борьбе с коронавирусом озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Больничные листы переведут в электронный формат

  • Оформление больничных для заболевших коронавирусом жителей области будут переводить в электронный формат. Такая мера разгрузит больницы. Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков во время брифинга.

Комиссия проверит главврача больницы №1

Депутата положили в больницу с COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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