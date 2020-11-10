Зима принесла оленеводам ЯНАО новую угрозу

Забойная кампания будет безопасной лишь при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С наступлением зимнего периода и сезона по заготовке оленины для тундровиков ЯНАО появилась угроза массового заражения коронавирусом. Связана она с тем, что бригады оленеводов пригоняют стада, отобранные для забоя, в поселки на заготовительные пункты, где контактируют с местным населением, сообщили осведомленные источники URA.RU.

«Оленеводы пригоняют животных на заготовительные пункты в поселки, там контактируют с работниками предприятий, местным населением и между собой, — рассказал собеседник агентства. — Это несет дополнительную угрозу распространения коронавируса среди коренного населения округа». Вводить жесткий карантин при этом тоже нельзя — иначе заготкомпания может оказаться под угрозой срыва, а это грозит последствиями не только благосостоянию тундровиков, но и экономике региона, считает инсайдер.

В правительстве ЯНАО заявляют, что меры по минимизации контактов оленеводов между кочевьями и поселками приняты. «Чтобы избежать одновременного нахождения многих людей на убойных пунктах разработаны графики подгона животных. Стадо передается убойному пункту в корале, что практически полностью исключает контакт тундровиков с работниками комплекса», — прокомментировали представители департамента АПК. Все мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора

Оленеводам в числе прочего рекомендовано исключить посещение населенных пунктов без острой необходимости. Фактории обеспечены всеми товарами первой необходимости для организации снабжения населения, пояснили в правительстве ЯНАО.