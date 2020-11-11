В Москве ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 ноября, — 336-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 246-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 564 832, достигнув отметки в 51 744 528. Выздороветь удалось уже 36 250 288 пациентам (+342 755). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 278 160 человек (+9 802).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 535 386 американцев. Следом идут Индия (8 635 754), Бразилия (5 699 005) и Франция (1 829 659). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 1 817 109.

Вакцина и лекарство

Третья российская вакцина от COVID-19 появится совсем скоро, заявил глава РФ Владимир Путин. Она будет безопасной, как и две предыдущие, уверен президент. Однако эффективность существующих вакцин у многих вызывает сомнение. В Алтайском крае вирус нашли у троих медиков , которые получили вакцину «Спутник V». В минздраве предположили, что иммунитет у получивших вакцину медиков к моменту контакта с возбудителем не успел сформироваться.

Американские ученые считают, что новым средством для лечения коронавирусной инфекции может стать мелатонин. Это гормон, который ускоряет процесс погружения в сон, а также расслабление. Прием мелатонина на 30% увеличивает шансы на выздоровление. А врач Елена Малышева считает, что помочь при COVID может обыкновенный аспирин. Она отметила, что препарат снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Коронавирус в России

COVID продолжает стремительно распространяться по стране. За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 977 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество жертв инфекции увеличилось на 368 человек. В среднем по стране суточный прирост заболевших с 15 сентября увеличился в 3,94 раза. Из-за роста заболеваемости Мэр Москвы Сергей Собянин вводит новые ограничения на ближайшие два месяца. Студенты переводятся на дистант, временно закрываются развлекательные центры. Кроме этого, московским ресторанам уже сейчас запретили работать в новогоднюю ночь Врач посоветовал россиянам встречать праздник на улице.

Из-за карантина по коронавирусу «Единая Россия» пока не может провести свое крупнейшее событие — ежегодный съезд, который собирает делегатов со всей страны. Мероприятие невозможно организовать ни в одном из субъектов РФ, поскольку оно предполагает одновременное присутствие около 400 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости продлится не менее 7-10 дней. Он продолжится по большей части за счет регионов. Иммунолог Ирина Ярцева считает, что следующая вспышка COVID произойдет ранней весной 2021 года. Острота всплеска будет завесить от применения вакцины, поведения людей и соблюдения противоэпидемических норм. При этом к лету заболеваемость пойдет на спад.

Коронавирус в мире

Пандемия коронавируса стала причиной всплеска психических расстройств. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав статистику болезней 69 миллионов человек. Предварительные исследования говорят о том, что 18,1% выживших после коронавируса получают психиатрический диагноз. Почти для трети из них это первый такой случай. Переболевшие COVID-19 сталкиваются с деменцией, тревожными расстройствами и бессонницей.

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса. У правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить животных за пределами ферм, где выявили зараженных COVID.