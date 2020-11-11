Прогнозы Минэнерго США по снижению добычи углеводородов в 2020 году привели к росту нефтяных фьючерсов. Цена на нефть марки Brent к закрытию торгов выросла на 2,85% и составила 43,6 доллара за баррель. Техасская WTI на момент написания новости укрепилась на отметке 41,80 доллара за баррель (+1,06%).
Неопределенность с результатами выборов в США повлияла на глобальные торговые площадки, что, в свою очередь, привело к укреплению рубля по отношению к американской валюте. К закрытию основной сессии Мосбиржи доллар торгуется на отметке в 75,95 рубля, что на 1,46 рубля ниже утренних значений. Укрепился рубль и по отношению к евро — до 89,85 рубля (-2,16 рубля за время сессии).
Ситуация в России
Со следующего года в России начнут вводить новую систему оплаты труда для работников муниципальных и госучреждений. Первоочередным шагом станет передача полномочий по формированию зарплат бюджетников кабмину, что в ряде случаев позволит увеличить средний оклад сотрудников.
Коронавирусные детские пособия в 10 тысяч рублей предложили продлить. Авторы соответствующей петиции, размещенной в социальных сетях, аргументируют свою инициативу введением новых ограничительных мер.
Большинство российских производителей товаров и поставщиков услуг
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил
Ситуация в мире
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекомунникационных сетей Huawei
Евросоюз
Прогнозы и мнения экспертов
Массовое сокращение рабочих мест, предложенное Центром макроэкономического анализа в качестве меры для достижения показателей по ежегодному росту ВВП,
Подписывайтесь на URA.RU в