Зарплату врачей и учителей начнут формировать по-новому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прогнозы Минэнерго США по снижению добычи углеводородов в 2020 году привели к росту нефтяных фьючерсов. Цена на нефть марки Brent к закрытию торгов выросла на 2,85% и составила 43,6 доллара за баррель. Техасская WTI на момент написания новости укрепилась на отметке 41,80 доллара за баррель (+1,06%).

Неопределенность с результатами выборов в США повлияла на глобальные торговые площадки, что, в свою очередь, привело к укреплению рубля по отношению к американской валюте. К закрытию основной сессии Мосбиржи доллар торгуется на отметке в 75,95 рубля, что на 1,46 рубля ниже утренних значений. Укрепился рубль и по отношению к евро — до 89,85 рубля (-2,16 рубля за время сессии).

Ситуация в России

Со следующего года в России начнут вводить новую систему оплаты труда для работников муниципальных и госучреждений. Первоочередным шагом станет передача полномочий по формированию зарплат бюджетников кабмину, что в ряде случаев позволит увеличить средний оклад сотрудников.

Коронавирусные детские пособия в 10 тысяч рублей предложили продлить. Авторы соответствующей петиции, размещенной в социальных сетях, аргументируют свою инициативу введением новых ограничительных мер.

Большинство российских производителей товаров и поставщиков услуг намерены повысить цены на выпускаемую продукцию . Связано это с прогнозируемым на фоне коронавируса ростом издержек. Кроме того, количество потенциальных российских инвесторов снизилось до рекордного за 10 лет уровня.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил замедление восстановления российской экономики после коронакризиса. По его словам, в октябре экономика вышла на прошлогодний уровень, однако с введением новых ограничительных мер темпы роста снизились.

Ситуация в мире

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекомунникационных сетей Huawei не выдержала экономических санкций США . Руководство IT-гиганта приняло решение о продаже своего подразделения Honor, занимающегося производством смартфонов.

Евросоюз утвердил параметры общего долгосрочного бюджета . Представители всех 27 стран-членов блока достигли предварительного соглашения по проекту фонда объемом 750 миллиардов евро. Сообщается, что данная сумма будет направлена на стимуляцию европейской экономики в условия коронакризиса.

Прогнозы и мнения экспертов

Массовое сокращение рабочих мест, предложенное Центром макроэкономического анализа в качестве меры для достижения показателей по ежегодному росту ВВП, не будет способствовать росту производительности труда , уверен экономист Борис Пивовар. По его словам, любые перемещения сотрудников являются стрессом как для уволенных, так и для сохранивших свою работу.