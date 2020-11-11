Российские власти займутся развитием креативной индустрии

Сопредседателем новой рабочей группы станет Сергей Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко возглавят рабочую группу по развитию креативных индустрий. Об этом Кириенко рассказал во время своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Могу сказать, что мы договорились с правительством РФ о том, что формируем рабочую группу администрации президента РФ», — рассказал Кириенко. По его словам, вместе с Чернышенко чиновники станут сопредседателями новой рабочей группы.

Кириенко добавил, что рабочая группа будет объединять как различные ведомства и министерства, так и креативные индустрии России. С предложением о создании такого органа выступили сами представители отрасли.

Термин «Креативные индустрии» включает в себя отрасли, деятельность в которых связана с художественным, или научным творчеством и обладает промышленным потенциалом. К таким относятся архитектура, искусство и дизайн, кино, видео, фотография, искусственный интеллект, СМИ, музыка, реклама, IT-сфера и многие другие.