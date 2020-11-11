Сенатор Руслан Гаттаров подал в суд на бывшего мэра Челябинска
Сенатор подал в суд на экс-мэра Челябинска — в Озерске открыли госпиталь для больных коронавирусом — от COVID скончалась врач-педиатр — Челябинск признали самым конфликтным городом России — Антипов покрыл долги перед Аристовым. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Сенатор Гаттаров подал в суд на Тефтелева и URA.RU
- Бывший вице-губернатор области, сенатор Совета Федерации от Челябинской области Руслан Гаттаров подал в суд на URA.RU и экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Он требует признать клеветой показания Тефтелева, обвинившего его в совершении должностного преступления. URA.RU выступает в качестве соответчика.
В Озерске открыли ковид-госпиталь
- В городской больнице Озерска на базе отделения кардиологии развернут новый ковидный госпиталь на 60 мест. С начала пандемии в Озерске зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания.
От COVID скончалась врач-педиатр
- Врач-педиатр челябинской детской поликлиники скончалась от коронавируса. Эту информацию подтвердили URA.RU в городском управлении здравоохранения.
Челябинск назван самым конфликтным городом России
- Челябинск возглавил рейтинг самых конфликтных городов России. Такой социологический опрос был проведен в ноябре 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market.
Олигарх Антипов рассчитался с миллиардером Аристовым
- Челябинский бизнесмен Юрий Антипов рассчитался по долгам со своим бывшим деловым партнером Александром Аристовым. Сумма сделки составляет коммерческую тайну.
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