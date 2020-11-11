11 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 12 ноября. В Озерске открыли госпиталь для больных коронавирусом, сенатор Гаттаров подал в суд на Тефтелева

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Пресс-конференция Руслана Гаттарова, посвященная подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, гаттаров руслан, жест рукой
Сенатор Руслан Гаттаров подал в суд на бывшего мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенатор подал в суд на экс-мэра Челябинска — в Озерске открыли госпиталь для больных коронавирусом — от COVID скончалась врач-педиатр — Челябинск признали самым конфликтным городом России — Антипов покрыл долги перед Аристовым. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Сенатор Гаттаров подал в суд на Тефтелева и URA.RU

В Озерске открыли ковид-госпиталь

  • В городской больнице Озерска на базе отделения кардиологии развернут новый ковидный госпиталь на 60 мест. С начала пандемии в Озерске зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания.

От COVID скончалась врач-педиатр

  • Врач-педиатр челябинской детской поликлиники скончалась от коронавируса. Эту информацию подтвердили URA.RU в городском управлении здравоохранения.

Челябинск назван самым конфликтным городом России

Олигарх Антипов рассчитался с миллиардером Аристовым

  • Челябинский бизнесмен Юрий Антипов рассчитался по долгам со своим бывшим деловым партнером Александром Аристовым. Сумма сделки составляет коммерческую тайну.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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