11 ноября 2020
10 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 12 ноября. Открыт центр поддержки пациентов с коронавирусом, бывшую школу выставили на торги

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Единый день выборов Курган, кислицын василий, кпрф
Скончался бывший лидер курганского отделения КПРФ Василий Кислицын Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Военные медики открыли центр поддержки ковид-пациентов — скончался бывший лидер КПРФ в области — здание школы продают на аукционе — реконструкцию набережной Тобола раскритиковали. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Военные медики открыли центр поддержки ковид-пациентов

Скончался бывший лидер курганских коммунистов

  • Бывший депутат Госдумы, экс-депутат Курганской областной думы и бывший руководитель курганского отделения КПРФ Василий Кислицын скончался от болезни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическим кругам региона.

Курганская школа выставлена на торги

Урбанист раскритиковал реконструкцию набережной Тобола

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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