Скончался бывший лидер курганского отделения КПРФ Василий Кислицын
Военные медики открыли центр поддержки ковид-пациентов — скончался бывший лидер КПРФ в области — здание школы продают на аукционе — реконструкцию набережной Тобола раскритиковали. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Военные медики открыли центр поддержки ковид-пациентов
- Специалисты медицинского отряда Минобороны России открыли в Кургане центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Скончался бывший лидер курганских коммунистов
- Бывший депутат Госдумы, экс-депутат Курганской областной думы и бывший руководитель курганского отделения КПРФ Василий Кислицын скончался от болезни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к политическим кругам региона.
Курганская школа выставлена на торги
- В селе Жуково Куртамышского района был объявлен аукцион по продаже здания школы, которое построили в 1981 году. Стоимость здания — 536 тысяч рублей.
Урбанист раскритиковал реконструкцию набережной Тобола
- Курганский урбанист Роман Овчинников раскритиковал разработку единой концепции набережной Тобола, так как к ней приступили спустя год после начала реконструкции. Об этом он рассказал URA.RU.
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