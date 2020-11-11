Мутировавший коронавирус одинаково опасен для детей и взрослых

Новый вид коронавируса (20A.EU1), который обнаружили в Испании, может одинаково хорошо заражать как детей, так и взрослых. Об этом журналистам рассказал член-корреспондент РАН Владислав Баранов.
«20A.EU1, насколько я знаю, одинаково хорошо заражает и детей, и взрослых. Стало появляться всё больше сообщений, что дети стали чаще заболевать, и у них может развиваться MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром», — сказал врач в интервью газете «Известия». При MIS-C, как отмечает издание, у пациентов наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы. Мутировавший коронавирус, обнаруженный в Испании, уже обнаружили в Великобритании, Ирландии, Норвегии и Швейцарии.
Первоначальный вариант вируса SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) чаще заражал взрослых. Баранов связывает это с тем, что инфекция попадает в клетку человека с помощью рецепторов АПФ или АСЕ2. У детей этих рецепторов мало.
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