11 ноября 2020

Мутировавший коронавирус одинаково опасен для детей и взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему медицинских масок. Челябинск, китайцы, азиаты, грипп, орви, медицина, здравоохранение, медицинская маска, вьетнамцы, противовирусные средства, коронавирус
Врач предупредил об опасности мутировавшего коронавируса для детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый вид коронавируса (20A.EU1), который обнаружили в Испании, может одинаково хорошо заражать как детей, так и взрослых. Об этом журналистам рассказал член-корреспондент РАН Владислав Баранов.

«20A.EU1, насколько я знаю, одинаково хорошо заражает и детей, и взрослых. Стало появляться всё больше сообщений, что дети стали чаще заболевать, и у них может развиваться MIS-C — мультисистемный воспалительный синдром», — сказал врач в интервью газете «Известия». При MIS-C, как отмечает издание, у пациентов наблюдаются нарушения сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также кожные и неврологические симптомы. Мутировавший коронавирус, обнаруженный в Испании, уже обнаружили в Великобритании, Ирландии, Норвегии и Швейцарии.

Первоначальный вариант вируса SARS-CoV-2 (вызывает COVID-19) чаще заражал взрослых. Баранов связывает это с тем, что инфекция попадает в клетку человека с помощью рецепторов АПФ или АСЕ2. У детей этих рецепторов мало.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...