Мастера из Екатеринбурга изготовили скульптуру гуся для набережной Шадринска (Курганская область). Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации города.
«Скульптура Шадринского гуся готова. Новостью поделились мастера из Екатеринбурга», — рассказали в мэрии. Они отметили, что бренд Шадринского гуся известен на всю страну.
Данная скульптура отлита из бронзы в натуральную величину. В администрации добавили, что арт-объект в ближайшее время доставят в Шадринск и установят на набережной реки Исеть. Гусь изготовлен по заказу депутата Курганской облдумы Валерия Порубова в качестве подарка жителям города.
Горожане уже отреагировали на данную новость в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Класс. Спасибо Порубову», — написал пользователь Эдуард Кутыгин. «Украдут», — отметила в шутку пользователь Оксана Манакова.
О создании скульптуры стало известно в середине октября. Набережную, где ее установят, планируют благоустроить до конца года. По легенде, блюдо «Шадринский гусь» подавали императрице Екатерине II.
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