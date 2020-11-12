Памятник Шадринскому гусю изготовили в Екатеринбурге. Фото

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Животные. Челябинск, гусь
Скульптуру гуся планируют привезти в Шадринск в ближайшее время (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мастера из Екатеринбурга изготовили скульптуру гуся для набережной Шадринска (Курганская область). Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

«Скульптура Шадринского гуся готова. Новостью поделились мастера из Екатеринбурга», — рассказали в мэрии. Они отметили, что бренд Шадринского гуся известен на всю страну.

Данная скульптура отлита из бронзы в натуральную величину. В администрации добавили, что арт-объект в ближайшее время доставят в Шадринск и установят на набережной реки Исеть. Гусь изготовлен по заказу депутата Курганской облдумы Валерия Порубова в качестве подарка жителям города.

Горожане уже отреагировали на данную новость в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Класс. Спасибо Порубову», — написал пользователь Эдуард Кутыгин. «Украдут», — отметила в шутку пользователь Оксана Манакова.

О создании скульптуры стало известно в середине октября. Набережную, где ее установят, планируют благоустроить до конца года. По легенде, блюдо «Шадринский гусь» подавали императрице Екатерине II.

Скульптуру гуся изготовили в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба администрации Шадринска

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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