Компания из Чечни объяснила задержки зарплат в Новом Уренгое

Скандал произошел по вине из одного из субподрядчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержка с выплатой заработной платы вахтовикам, работавшим на строительстве инфекционного госпиталя в Новом Уренгое не связана с деятельностью подрядчика работ. Об этом рассказал URA.RU заместитель директора обособленного подраздерения компании «ГорСтрой» (Грозный) Казбек Мустафаев.

По словам собеседника агентства, инцидента как такового не было. «Обращение в СМИ о невыплаченной зарплате написала жена одного рабочего даже не субподрядной организации, а его субсубподрядчика, — сообщил руководитель. — До конца сегодняшнего дня по результатам переговоров задолженность с непосредственно этим рабочим должна быть закрыта, практически все рабочие из Алтайского края уже уехали домой».

Мустафаев объяснил, что субподрядчик не стал расплачиваться с одной из бригад по причине невыпонения ею своих обязательств. Субподрядчик якобы объяснил: деньги есть, но они будут выплачены позже. «Об отсутствии или недостатке денег речи не не идет, ни у одного из субподрядчиков к нам никаких вопросов нет, — рассказал собеседник. — На наших объектах в ЯНАО работают почти 800 человек, если бы с этим имелись какие-то проблемы, все бы об этом знали».

Ранее местные СМИ опубликовали информацию, будто бригада строителей-вахтовиков за три месяца работ на сооружении инфекционной больницы в Новом Уренгое якобы получила лишь 25 тысяч рублей. При этом директор субподрядной организации Александр Косенков объяснил журналистам, что деньги не выплачивал генподрядчик.

В настоящее время на объекте ведутся пусконаладочные работы. Госпиталь на 100 мест должен быть сдан по договору до конца года.