Гордума Перми пожаловалась в прокуратуру на уволенного спикера

Заявление в прокуратуру направил врио спикера гордумы Перми Дмитрий Малютин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская гордума обратилась в прокуратуру Перми из-за действий бывшего спикера гордумы Юрия Уткина. Об этом URA.RU сообщил источник в городской думе. По его словам, заявление в надзорный орган подано 12 ноября.

«Гордума просит принять меры прокурорского реагирования в отношении спикера, который своими действиями вносит сумятицу в правотворческий процесс», — сказал источник. Также он уточнил, что заявление подписано врио спикера думы Перми Дмитрием Малютиным.

Источник пояснил, что Уткин подписал распоряжение, принятое гордумой, будучи отстраненным от должности. Дума расценила его действия как «неправомерные». В аппарате гордумы Перми и прокуратуре Пермского края не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, агентство направило туда запросы.

На пленарном заседании думы Перми, состоявшемся 27 октября, депутаты большинством голосов отправили Уткина в отставку. Спикер гордумы Перми заявил, что проект решения депутатов был внесен на рассмотрение думы «с очевидным нарушением регламента», и обратился в суд. В понедельник стало известно , что исполнять обязанности спикера временно будет первый зампредседателя городской думы Дмитрий Малютин.