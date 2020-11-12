В регионе Тыграй на севере Эфиопии произошла массовая резня мирных жителей, жертвами которой, по предварительным данным, стали порядка 500 человек. Об этом сообщила правозащитная организация Amnesty International.
«Amnesty International может сегодня подтвердить, что десятки, а вероятнее, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра (Mai-Kadra) в юго-западной зоне региона Тыграй в Эфиопии», — приводит РИА «Новости» сообщение правозащитников.
Они ссылаются на данные лаборатории Crisis Evidence Lab, которая проанализировала фотографии и видеозаписи с телами погибших. Эксперты подтвердили, что снимки были сделаны в Май-Кадре, геопозицию удалось определить при помощи спутников.
Большинство погибших было обнаружено в центре города рядом со зданием Коммерческого банка Эфиопии и на обочине дороги. Кто совершил массовое убийство, пока неизвестно, но свидетели утверждают, что это дело рук «Народного фронта освобождения Тыграй». Партия находится в оппозиции к действующему правительству и имеет влияние в одноименном регионе.
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