Жители округа смогут получить бесплатные препараты от коронавируса
Югорские власти помогут предпринимателям — жители округа бесплатно получат препараты от COVID — глава Лянтора заболел коронавирусом. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры поможет женскому бизнесу
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о сотрудничестве с директором агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Согласно документу, женщины-предприниматели получат поддержку от окружных властей.
- В целом для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, выделили 15 млн рублей на компенсацию банковской процентной ставки. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки предпринимательства Югры.
Югорчане бесплатно получат лекарство от COVID
- Власти ХМАО планируют приобрести более 190 тысяч упаковок препаратов от коронавируса. Жители округа будут получать лекарства на безвозмездной основе. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
Мэр Лянтора госпитализирован
- Глава Лянтора Сергей Махиня заболел коронавирусом и находится в больнице. На время его болезни обязанности главы города исполняет Людмила Зеленская.
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