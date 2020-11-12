Переболевшим коронавирусом требуется обязательная реабилитация

Реабилитации пациентов после выздоровления от коронавируса является обязательной, заявила начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова. Врач перечислила основные последствия «постковидного синдрома».
Гусакова в разговоре с «Известиями» рассказала, что после выздоровления у всех пациентов сохраняется астенизация, слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость и подавленное настроение. «Я не знаю ни одного человека, который бы, выписавшись из больницы после лечения новой коронавирусной инфекции, чувствовал себя абсолютно здоровым. Даже переболевшим в лёгкой форме требуется как минимум психологическая реабилитация», — заявила Гусакова.
По словам врача, реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. «Пациенты же, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации», — отметила специалист по восстановительному лечению.
Врач отметила, что ее коллегам еще предстоит изучить отдаленные последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Еще неизвестно, как вирус отразится на здоровье людей через год, пять или десять лет.
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