12 ноября 2020
11 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 13 ноября. Депутаты выступили против экс-спикера, мост через Чусовую не откроют в срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство второй очереди моста через Чусовую. Пермь, стройка, мост через чусовую
Работы по строительству моста через реку Чусовую выполнены лишь на 50% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Школьники уходят на дистант — в гордуме Перми произошли серьезные разногласия — отменены торги на строительство Пермской галереи — мост через Чусовую не могут достроить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьники уйдут на онлайн-обучение

Депутаты гордумы Перми обратились в прокуратуру

ФАС вмешалась в строительство здания художественной галереи

  • Федеральная антимонопольная служба России отменила итоги торгов, которые проводились для разработки документации и строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

Мост через Чусовую не будет достроен в срок

  • Строительство моста через реку Чусовую значительно отстает от графика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании, которая реализует проект. На текущий момент на стройке выполнена лишь половина от запланированного объема работ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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