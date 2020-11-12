Работы по строительству моста через реку Чусовую выполнены лишь на 50% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Школьники уходят на дистант — в гордуме Перми произошли серьезные разногласия — отменены торги на строительство Пермской галереи — мост через Чусовую не могут достроить. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьники уйдут на онлайн-обучение

Школы пяти городов края отправят учеников на дистанционное обучение. Такое решение было принято на заседании оперштаба. Ограничения вводятся с 16 ноября и будут действовать 28 дней.

Депутаты гордумы Перми обратились в прокуратуру

Пермская гордума обратилась в прокуратуру из-за действий бывшего спикера Юрия Уткина. По словам источника, экс-председатель гордумы нарушил регламент работы.

В то же время Юрий Уткин подал в суд на своего бывшего первого заместителя Дмитрия Малютина. По данным URA.RU, дело будет рассмотрено до середины декабря.

ФАС вмешалась в строительство здания художественной галереи

Федеральная антимонопольная служба России отменила итоги торгов, которые проводились для разработки документации и строительства нового здания Пермской государственной художественной галереи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

Мост через Чусовую не будет достроен в срок

Строительство моста через реку Чусовую значительно отстает от графика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании, которая реализует проект. На текущий момент на стройке выполнена лишь половина от запланированного объема работ.