Россия выйдет на плато по заболеваемости к середине—концу зимы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 ноября, — 338-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 248-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 653 433, достигнув отметки в 53 072 141. Выздороветь удалось уже 37 093 233 пациентам (+523 289). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 298 959 человек (+9 749).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 10 869 981 американца. Следом идут Индия (8 727 900), Бразилия (5 783 647) и Франция (1 898 710). Россия в этом списке занимает пятую строчку, а среди стран Европы — вторую, с показателем 1 858 568.

Вакцина и лекарство

Российский препарат «Спутник V» признают на международном уровне, если он будет соответствовать определенным критериям. В этом случае ВОЗ внесет его в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования. О каких именно критериях идет речь, пока неизвестно.

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предложили сделать главным производителем вакцины в России. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Стоимость препарата должна учитывать интересы как производителей, так и потребителей, добавил политик.

Коронавирус в России

Главам регионов РФ велели вводить собственные ограничения из-за активного распространения вируса, но при этом не допустить негативных последствий для экономики. Такие указания были утверждены на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Более того, регионам рекомендовано организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Указ подписан Министерством здравоохранения страны.

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях будут продлены. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в Госдуму поступило предложение увеличить коронавирусные выплаты медработникам. Окончательного решения пока нет.

Статистика заражений коронавирусом в РФ выявляет только 25% заболевших, потому что большинство бессимптомных больных не проходит обследование. Так считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Что касается официальных цифр, страна может выйти на плато по заболеваемости к середине-концу зимы.

Приоритетными направлениями для отдыха россиян в новогодние каникулы останутся внутренние курорты, но не исключено, что при расширении летной программы можно будет попасть в Турцию, Дубай и на Мальдивы. Для тех, кто решит приехать в Москву, празднования в заведениях, в том числе корпоративные, будут доступны только до 23 часов. Гулять на улице можно.

Наиболее опасными распространителями инфекции являются переболевшие, которые не носят маски. Пульмонолог Александр Карабиненко утверждает, что даже после выздоровления человека коронавирус остается в верхних дыхательных путях. Поэтому соблюдать правила профилактики должны даже бывшие пациенты «красных зон».

Коронавирус в мире

Устойчивая отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии, начнется в мире только с середины следующего года. Об этом говорится в материале аналитической компании Oxford Economics.

В Соединенных Штатах Америки зафиксирован рекордный суточный прирост числа зараженных. В четверг врачи диагностировали вирус у 150 526 американцев. В больницах из них остаются больше 67 тысяч, число смертей превысило 1,1 тысячи.