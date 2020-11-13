В Ростехе хотят сменить директора компании, производящей Superjet

«Иркут» занимается разработкой самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор научно-производственной корпорации «Иркут» (создатель МС-21 и Sukhoi Superjet 100) Равиль Хакимов может покинуть свой пост. Информацию об этом подтвердили источники в Минпромторге РФ, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Иркут») и «Ростехе», который контролирует ОАК.

«Хакимов может покинуть корпорацию до конца этого года», — пишет РБК, ссылаясь на источник в федеральном ведомстве. Инсайдер отметил, что одной из причин такого решения стал постоянный сдвиг сроков реализации проекта российского среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21.

Источник в ОАК подтвердил, что Хакимов может лишиться поста до конца года, однако предъявлять претензии за МС-12 будет некорректно. Там связывают возможный уход главы «Иркута» с реализацией стратегии ОАК по формированию дивизиона гражданской авиации и последующими изменениями в руководстве корпорации.

В «Ростехе» затруднились назвать сроки возможного ухода Хакимова, однако инсайдер уточнил, что в госкорпорации им недовольны. Сам глава «Иркута» заявил, что слухи о возможном уходе не комментирует. В пресс-службе «Ростеха» ответили РБК, что вопрос о смене руководства «Иркута» не рассматривается.