Сегодня, 13 ноября, — 338-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 248-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 858 568 (+21 608) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 755 (+201) инфицированных. Выздоровели 10 538 человек (+173 за сутки), умер — 751 (+9 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 453 (+6 за сутки).
В Пермском крае побит антирекорд по числу заразившихся. Коэффициент распространения инфекции (Rt) пока держится на прежнем уровне, а
Пермских школьников переводят на дистанционное обучение. Пока в удаленном формате будут заниматься дети в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском. Помимо школьников 5-11-х классов, на дистант переходят и студенты колледжей. Аналогичные рекомендации даны вузам.
Пермяков собираются чаще тестировать на коронавирус. К концу этого года лаборатория в Кирове может начать принимать из Перми до 2,5 тысячи анализов на исследование в сутки (сейчас — около тысячи). Также
Пермяк хочет избавиться от бизнеса из-за неподъемных налогов в пандемию. Мужчине предлагают заплатить налог на недвижимость, который почти в пять раз превышает размер прошлогоднего за те же объекты недвижимости. Пермяк утверждает, что из-за пандемии он лишился арендаторов, а для оставшихся снизил стоимость платежа в пять раз. В итоге за этот год он ничего не заработал, а теперь еще и должен государству.
«Магнит-косметик» оштрафовали в Перми на 200 тысяч рублей. Выяснилось, что магазин работал с нарушением действующего закона —
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