В Пермском крае за сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 ноября, — 338-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 248-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 858 568 (+21 608) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 15 755 (+201) инфицированных. Выздоровели 10 538 человек (+173 за сутки), умер — 751 (+9 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 453 (+6 за сутки).

В Пермском крае побит антирекорд по числу заразившихся. Коэффициент распространения инфекции (Rt) пока держится на прежнем уровне, а ежесуточный прирост к общему числу заболевших составляет 1,3% . Сейчас в больницах региона находится 1723 человека, 149 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пермских школьников переводят на дистанционное обучение. Пока в удаленном формате будут заниматься дети в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском. Помимо школьников 5-11-х классов, на дистант переходят и студенты колледжей. Аналогичные рекомендации даны вузам.

Пермяков собираются чаще тестировать на коронавирус. К концу этого года лаборатория в Кирове может начать принимать из Перми до 2,5 тысячи анализов на исследование в сутки (сейчас — около тысячи). Также в начале следующего года планируется открыть филиал лаборатории в Перми и увеличить число исследований еще на полторы тысячи. Сейчас в регионе ежесуточно проводят около 7-8 тысяч исследований на COVID-19.

Пермяк хочет избавиться от бизнеса из-за неподъемных налогов в пандемию. Мужчине предлагают заплатить налог на недвижимость, который почти в пять раз превышает размер прошлогоднего за те же объекты недвижимости. Пермяк утверждает, что из-за пандемии он лишился арендаторов, а для оставшихся снизил стоимость платежа в пять раз. В итоге за этот год он ничего не заработал, а теперь еще и должен государству.

«Магнит-косметик» оштрафовали в Перми на 200 тысяч рублей. Выяснилось, что магазин работал с нарушением действующего закона — без включенных устройств для обеззараживания воздуха . Это стало основанием для составления протокола, который рассмотрели в Орджоникидзевском суде Перми и вынесли решение о назначении наказания. Постановление пока в законную силу не вступило.