В Челябинске снегопад продлится все выходные

Снегопад в Челябинске задержится до понедельника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снег в Челябинске и области будет идти до 15 ноября включительно. Прогноз погоды был обновлен синоптиками сайта «Гисметео», которые еще накануне не обещали серьезных осадков.

«Сегодня вечером и завтра днем в Челябинске пройдут умеренные снегопады. Только в Челябинске ожидается более 3 см снега за сутки», — говорится на сайте «Гисметео».

Дневные температуры в Челябинске будут понижаться с 3 градусов мороза до 9 градусов ниже нуля к 15 ноября. Ночные составят от 6 до 11 градусов ниже нуля. В ночь на 16 ноября синоптики обещают до 25 градусов мороза в западных районах Челябинской области.

Ветер в эти дни в Челябинской области северный и северо-западный, 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит комфортные 743-757 мм ртутного столба.