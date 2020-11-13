Путин утвердил новый секретный план для военных

Президент России Владимир Путин распорядился о введении в действие нового плана обороны РФ. Он подписал соответствующий указ.
«Ввести с 1 января 2021 года в действие План обороны Российской Федерации на 2021—2025 года», — написано в тексте документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации. Он состоит из серии документов военного планирования, однако его содержание засекречено.
План обороны вводится каждые пять лет на такой срок. В соответствии с федеральным законом «Об обороне» под обороной понимается система политических, экономических, военных и других мер по подготовке к вооруженной защите страны, а также целостности и неприкосновенности ее территории.
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