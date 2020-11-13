Путин утвердил новый секретный план для военных

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Интервью с ректором Курганского государственного университета Дубив Надеждой. Курган, документы, женские руки, руки
Содержание такого документа отмечено грифом «секретно» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин распорядился о введении в действие нового плана обороны РФ. Он подписал соответствующий указ.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие План обороны Российской Федерации на 2021—2025 года», — написано в тексте документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации. Он состоит из серии документов военного планирования, однако его содержание засекречено.

План обороны вводится каждые пять лет на такой срок. В соответствии с федеральным законом «Об обороне» под обороной понимается система политических, экономических, военных и других мер по подготовке к вооруженной защите страны, а также целостности и неприкосновенности ее территории.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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