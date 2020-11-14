На Nintendo вышла новая игра про спиритизм, призраков и демонов

Ужастик уже получил положительные отзывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На платформе Nintendo Switch вышла мистическая игра Apparition, цель которой — противостоять призракам, духам и демонам в лесу Грин-Крик. Общаться с ними можно с помощью доски для спиритических сеансов, а доказательства их существования получать, записывая все происходящее на камеру и диктофон.

«До 13 декабря Apparition можно купить со скидкой за 599 рублей. Владельцам любых игр No Gravity Games положена особая скидка, 50%, и для них игра будет стоить всего 375 рублей. Купить РС-версию можно за 259 рублей», — сообщает издание о видеоиграх «Игромания».

Сообщается также, что у главного героя абсолютно нет способов противостоять злым силам, поэтому придется только прятаться. Создатель игры Apparition — польский геймдизайнер MrCiastku, прославившийся благодаря скандальной игре Wanking Simulator.