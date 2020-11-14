В Екатеринбурге школьник покончил с собой из-за вейпа

По одной из версий, ребенок расстроился из-за вейпа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Учителей 11-летний мальчик покончил с собой. Причиной могло стать то, что мама нашла и отобрала у него вейп.

«Мама нашла у сына вейп (электронную сигарету, — прим. Ред.) и забрала его. Ребенок из-за этого сильно расстроился. И пока его мать ненадолго отлучилась на кухню, совершил самоубийство», — передает «КП-Екатеринбург» слова собеседника, сообщившего об инциденте. Сообщается также, что семья мальчика была благополучной и на учете не состояла. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

«Следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбурга СК России устанавливает все обстоятельства случившегося», — рассказал URA.RU помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК России по Свердловской области капитан юстиции Максим Чалков.