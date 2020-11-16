Жителей Бурятии отправили на карантин из-за роста заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 ноября, — 341-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 251-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 503 485, достигнув отметки в 54 799 056. Выздороветь удалось уже 38 028 586 пациентам (+314579). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 324 339 человек (+6704).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 11 362 972 американцев. Следом идут Индия (8 845 617), Бразилия (5 863 093) и Франция (1 981 827). Россия в этом списке занимает пятую строчку, а среди стран Европы — вторую, с показателем 1 925 825.

Вакцина и лекарство

Российские ученые разработали новый тип вакцины от COVID-19 — лиофилизированную форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Ее главный плюс в том, что она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Порошок хранится при температуре от 2 до 8 градусов. При этом вакцина «Спутник V» в виде раствора хранится только при температуре -18 градусов. При комнатной температуре все ее полезные свойства исчезают.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса. Эта мера, как считают в правительстве, позволит избегать проблем с поставками лекарств. Также Мишустин дал поручение главам регионов и федеральным министерствам контролировать наличие лекарств в больницах и аптеках.

Немецкие ученые определили, что сок черноплодной рябины способен на 97% подавить коронавирус в организме человека всего за пять минут. Гранатовый сок обладает таким свойством на 80%. Эффективным средством борьбы с коронавирусом также могут быть и другие натуральные соки, а также зеленый чай.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 572 новых пациентов с коронавирусом. За это же время выписали 14 456 выздоровевших россиян. Скончались, по официальным данным, 352 человек.

В России возможно введение новых ограничительных мер, рассказала астролог Ольга Кондратьева. По ее словам, на астрологической карте содержится информация на неприятные вести: «Вновь спущенные сверху акты, протоколы, новости конфликтного характера для людей», — комментирует ситуацию астролог. Между тем с понедельника, 16 ноября, двухнедельный карантин введен в Бурятии. Власти закрыли в регионе торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

Преподаватели учебных заведений отказываются от вакцинации от коронавируса, поскольку эффективность препарата не была доказана. Учитель английского языка одной из челябинских школ рассказала URA.RU, что в октябре педагогам предлагали сделать бесплатную вакцинацию от коронавируса. Из всего педагогического состава на прививку согласилась только одна коллега. «Но если докажут эффективность этой вакцины, то мы будем ставить, а то практика показывает, что начали заболевать повторно», — поделилась педагог.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев предупредил, что если большинство школ будет находится на карантине или дистанционном обучении, то дата написания итогового сочинения будет перенесена. Изначально планировалась, что контрольная работа состоится 2 декабря. Он также исключил восможность написания контрольных работ в дистанционном режиме.

Министр транспорта России Виталий Савельев ушел на самоизоляцию, поскольку его тест на коронавирус дал положительный результат. Обязанности чиновника временно будет исполнять его первый зам — глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Ситуация в мире

Австрийские власти ужесточают карантин из -за коронавируса с 17 ноября по 6 декабря 2020 года, заявил канцлер Себастьян Курц. В стране будет ограничен выход населения на улицу в течение всего дня. В свободное время будут разрешены встречи только с одним человеком либо с одной семьей из ближайшего окружения. Также будут закрыты все крупные магазины, кроме продуктовых супермаркетов.

Премьер Великобритании Борис Джонсон самоизолировался после контакта с заразившимся COVID-19. Представитель Даунинг-стрит добавил, что Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.

В свою очередь глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о плюсах заражения коронавирусом. Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения», — сказал глава ведомства в своем видеообращении, опубликованном в соцсети.