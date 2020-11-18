Алексей Текслер не стал отменять губернаторские елки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области не будут отменять губернаторские елки Алексея Текслера из-за пандемии коронавируса. Но мероприятия пройдут в особом формате. Об этом на брифинге 18 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Что касается губернаторских елок, то хороводов и массовых игр не планируется. Будет красивое новогоднее представление с поздравлением Деда Мороза, — сообщила Гехт журналистам. — Такие елки проводились в пяти территориях, куда свозили детей из разных муниципалитетов».

Теперь, по словам Гехт, праздники пройдут в каждом муниципалитете. «С рассадкой на безопасной дистанции, подарками от губернатора и прочим. Лишать праздника детей мы не считаем возможным», — отметила первый вице-губернатор. Гехт добавила, что в театрах все спектакли и представления с частичной наполняемостью залов и соблюдением требований Роспотребнадзора также не отменяются.

Ранее об отмене елки мэра Челябинска заявила глава города Наталья Котова. Также обсуждается отмена новогодних праздников, которые каждый год устраивают для детей администрации семи районов областного центра.