Администрация Тюмени и Росреестр поссорились из-за общежития

Департамент имущества не хочет признавать право собственности на здания, которые много лет не видели ремонта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Департамент имущественных отношений Тюмени подал в суд на областной Росреестр. Мэрия требует признать незаконность действий ведомства по регистрации прав собственности муниципалитета на два общежития. При этом в одном из зданий проживают люди, которые жалуются на ужасное состояние своего жилья.

«Назначить судебное разбирательство по заявлению департамента имущественных отношений к управлению Росреестра о признании незаконными действий по государственной регистрации права собственности», — говорится в материалах дела. Оба общежития, о которых идет речь, находятся на Червишевском тракте.

Ранее здания числились на балансе Тюменского индустриального университета. Собственником ТИУ стал после того, как объединился с колледжем связи, информатики и управления. Общежития являются ведомственными: одно много лет закрыто и фактически разваливается, во втором живут люди. По их словам, университет не предпринимает никаких действий по содержанию жилья, хотя деньги за это получает исправно.

«Текущего ремонта в общежитии не было более десяти лет. Все стены в трещинах, кирпичи выпадают, старые трубы текут. В душ страшно ходить, там пол скоро провалится, входные двери держаться на честном слове», — рассказал URA.RU один из жителей общежития.

По словам мужчины, в ТИУ поясняют, что с августа общежитие передано городу. При этом платежки за содержание здания от университета все еще приходят. Муниципалитет же пытается оспорить решение о регистрации в суде. В ближайшее время мэрия проведет конкурс и выберет новую управляющую компанию. URA.RU направило в департамент по имуществу официальный запрос.