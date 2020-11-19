Также правительство посоветовало совету директоров «Аэрофлота» поддержать кандидатуру министра транспорта РФ Виталия Савельева на новый пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кабмин порекомендовал назначить гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова главой «Аэрофлота». Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Правительство определилось с кандидатурой на пост гендиректора „Аэрофлота“. На эту должность рекомендован Михаил Полубояринов. (…). На заседании, посвящённом избранию генерального директора авиакомпании, они должны голосовать за эту кандидатуру», — говорится в сообщении. Также правительство рекомендовало совету директоров «Аэрофлота» поддержать кандидатуру министра транспорта России Виталия Савельева на пост председателя совета директоров компании. Сейчас эту должность занимает экс-глава ведомства Евгений Дитрих. Его же могут назначить на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который назначен полпредом в УрФО. Позже Госдума РФ впервые утвердила новых министров, которых предложил Мишустин.