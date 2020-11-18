18 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 19 ноября. Губернаторские елки пройдут в особом формате, аптеки не будут продавать вакцину от COVID

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Конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, текслер алексей
Глава региона Алексей Текслер раскритиковал глав муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона раскритиковал работу мэров — губернаторские елки переведут в особый формат — в Челябинске продают фальшивые тесты на коронавирус — прокуратура проиграла суд соратникам экс-губернатора. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава области недоволен тремя руководителями муниципалитетов

  • Губернатор Алексей Текслер дал два дня на устранение недостатков в борьбе с коронавирусом мэру Троицка Александру Виноградову, главе Брединского района Сергею Воробьеву и главе Коркинского района Наталье Лощининой.

Губернаторские елки не будут отменять

В Челябинске можно купить отрицательный тест на коронавирус

Прокуратура РФ проиграла суд по миллиардному делу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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