Глава региона Алексей Текслер раскритиковал глав муниципалитетов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона раскритиковал работу мэров — губернаторские елки переведут в особый формат — в Челябинске продают фальшивые тесты на коронавирус — прокуратура проиграла суд соратникам экс-губернатора. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава области недоволен тремя руководителями муниципалитетов

Губернатор Алексей Текслер дал два дня на устранение недостатков в борьбе с коронавирусом мэру Троицка Александру Виноградову, главе Брединского района Сергею Воробьеву и главе Коркинского района Наталье Лощининой.

Губернаторские елки не будут отменять

В регионе не будут отменять губернаторские елки Алексея Текслера из-за пандемии коронавируса. Их переведут в особый формат с учетом требований Роспотребнадзора.

В Челябинске можно купить отрицательный тест на коронавирус

В ходе брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт, который прошел 18 ноября, стало известно, что в интернете продают отрицательные тесты на коронавирус. Этим фактом займутся правоохранительные органы.

Также, по словам Гехт, аптеки региона не будут продавать гражданам вакцину от коронавируса.

Прокуратура РФ проиграла суд по миллиардному делу

Иск Генпрокуратуры РФ в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой — соратников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича — был отклонен 18 ноября Вторым апелляционным судом в Санкт-Петербурге.