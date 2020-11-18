Глава региона Алексей Текслер раскритиковал глав муниципалитетов
Глава региона раскритиковал работу мэров — губернаторские елки переведут в особый формат — в Челябинске продают фальшивые тесты на коронавирус — прокуратура проиграла суд соратникам экс-губернатора. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Глава области недоволен тремя руководителями муниципалитетов
- Губернатор Алексей Текслер дал два дня на устранение недостатков в борьбе с коронавирусом мэру Троицка Александру Виноградову, главе Брединского района Сергею Воробьеву и главе Коркинского района Наталье Лощининой.
Губернаторские елки не будут отменять
- В регионе не будут отменять губернаторские елки Алексея Текслера из-за пандемии коронавируса. Их переведут в особый формат с учетом требований Роспотребнадзора.
В Челябинске можно купить отрицательный тест на коронавирус
- В ходе брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт, который прошел 18 ноября, стало известно, что в интернете продают отрицательные тесты на коронавирус. Этим фактом займутся правоохранительные органы.
- Также, по словам Гехт, аптеки региона не будут продавать гражданам вакцину от коронавируса.
Прокуратура РФ проиграла суд по миллиардному делу
- Иск Генпрокуратуры РФ в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой — соратников челябинского экс-губернатора Михаила Юревича — был отклонен 18 ноября Вторым апелляционным судом в Санкт-Петербурге.
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