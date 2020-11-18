18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 19 ноября. Из аптек пропало жизненно важное лекарство, здания школ массово продают

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Заседание городской думы. Курган, потапов андрей, портрет
Глава Кургана обратился к горожанам с предостережением в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана обратился к населению — из аптек раскупили важный препарат — здания школ и детсадов выставляют на торги — промышленники подвели итоги работы — известный курганский артист снял клип о Кургане. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

Курганский мэр обратился к горожанам

  • Глава Кургана Андрей Потапов обратился к гражданам с предостережением о сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Он призвал курганцев следить за своим здоровьем.

Из аптек пропал препарат для лечения рака

В области массово продают здания госучреждений

Промышленные предприятия терпят убытки

Уроженец Кургана Юрий Гальцев написал песню о городе

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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