Глава Кургана обратился к горожанам с предостережением в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
Мэр Кургана обратился к населению — из аптек раскупили важный препарат — здания школ и детсадов выставляют на торги — промышленники подвели итоги работы — известный курганский артист снял клип о Кургане. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
Курганский мэр обратился к горожанам
- Глава Кургана Андрей Потапов обратился к гражданам с предостережением о сложной ситуации с коронавирусной инфекцией. Он призвал курганцев следить за своим здоровьем.
Из аптек пропал препарат для лечения рака
- Жизненно важный препарат для онкобольных «Дексаметазон» исчез из курганских аптек. По мнению источников URA.RU, его раскупили для лечения от коронавируса.
В области массово продают здания госучреждений
- Власти муниципалитетов региона планируют продать на аукционе более десятка зданий школ и детсадов в различных районах области. Информация об этом опубликована на портале «Торги», который принадлежит властям региона.
Промышленные предприятия терпят убытки
- В регионе зафиксирован четырехпроцентный спад промышленного производства по сравнению с прошлым годом. Однако некоторые отрасли показали рост. В частности, производство бумаги и бумажных изделий увеличилось на 86%.
Уроженец Кургана Юрий Гальцев написал песню о городе
- Известный российский актер и юморист Юрий Гальцев написал песню о Кургане, в котором он родился. Клип на эту песню он выложил на своей странице в соцсети Instagram.
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