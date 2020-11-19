Россия поставила новый антирекорд по числу смертей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 ноября, — 344-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 254-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 619 142, достигнув отметки в 56 534 630. Выздороветь удалось уже 39 219 862 пациентам (+390 635). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 354 207 человек (+11 128).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 11 867 176 американцев. Следом идут Индия (8 958 143), Бразилия (5 947 403) и Франция (2 065 138). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 1 991 998.

Вакцина и лекарство

Сотрудники ВОЗ и российские разработчики вакцины «Спутник V» ведут диалог по процедуре ее оценки . После процесса на сайте организации будет сделано соответствующее заявление. Планируется, что до конца 2021 года при достаточном количестве вакцин 2 млрд людей будут привиты от коронавируса. При этом разработчики российской вакцины отметили, что после первой прививки существует высокий риск заражения COVID. Устойчивый иммунитет к заболеванию формируется лишь спустя три недели после второй инъекции.

Тем временем американская компания Pfizer завершила окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины, он показал ее эффективность на уровне 95% . Результат на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе. Однако кандидат в президенты США Джо Байден заявил о вероятности задержки в распространении вакцины. Это может произойти из-за того, что существующий лидер Штатов не желает начинать процесс передачи власти в стране.

Коронавирус в России

В России за минувшие сутки подтверждено 20 985 новых случаев коронавируса. Число смертей продолжает увеличиваться, за сутки зафиксировано 456 жертв. Из-за сложной ситуации с COVID президент страны Владимир Путин решил собрать совещание. На нем лидеру назвали 10 губернаторов, потерявших контроль над пандемией. Также президенту доложили о решении проблемы доставки бесплатных лекарств пациентам. Оказалось, что успешнее всего с задачей справляется Курганская область. Путин призвал другие регионы равняться на нее. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала губернаторов ужесточить карантин по коронавирусу. По ее мнению, это стоит сделать в ближайшее время. Кроме этого, на совещании глава РФ назначил выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с пандемией.

Новые мутации коронавируса были найдены в 13 российских регионах — в Москве и Санкт-Петербурге, в Свердловской, Новосибирской областях, в Пермском крае и других субъектах. В Роспотребнадзоре отметили, что ни одна из найденных мутаций не делает COVID-19 опаснее или, наоборот, слабее. По словам ученых, новые штаммы не влияет на эпидемиологическую обстановку. Кроме этого, ученый перечислил регионы, которые близки к выходу на плато . Их достаточно много.

В Роспотребнадзоре развеяли мифы о коронавирусе у курильщиков. По информации ведомства, у курящих людей болезнь протекает в тяжелой форме. Кроме того, курящие люди сталкиваются с риском заражения через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

Коронавирус в мире

В ВОЗ сообщили о рекордных темпах распространения коронавируса. В России за последние семь дней выявили более 151 тысячи случаев заражения коронавирусом. В мире число заболевших выросло на четыре миллиона, что стало рекордным приростом за все время пандемии. За неделю скончалось около 59 тысяч человек. Спустя год после появления COVID-19 проник даже в такую отдаленную страну, как Самоа. Первым инфицированным стал моряк, который вернулся на родину из Новой Зеландии и пока остается на карантине, чтобы подтвердить диагноз.

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что пребывание в хорошо проветриваемой комнате снижает риск заражения COVID-19 на 70%. Специалисты предлагают регулярно проветривать помещения каждые 10-15 минут в течение дня или оставлять окна постоянно приоткрытыми. Кроме этого, исследователи назвали простой способ убить инфекцию. Для этого необходима обычная жидкость для полоскания рта.