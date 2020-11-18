Подозреваемых может ждать арест на период следствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте трое молодых людей изнасиловали в извращенной форме соседок, которые попросили их помочь с ремонтом дверной ручки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, компания молодых людей выпивала в подъезде одной из многоэтажек. Соседка попросила помочь их с ремонтом дверной ручки. Оказавшись в квартире у женщины, у которой в гостях была подруга, злоумышленники начали к ним приставать. «Воспользовавшись беспомощным состоянием жертв в силу своего физического и численного превосходства, а также сильного алкогольного опьянения женщин, изнасиловали одну из потерпевших и совершили в отношении обеих иные действия сексуального характера», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Владелице квартиры удалось вырваться на лестничную клетку и попросить о помощи соседей. Насильников задержали бойцы Росгвардии в момент, когда они пытались скрыться с места совершения преступления. Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу на время следствия.