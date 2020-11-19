19 ноября 2020

В игру Cyberpunk 2077 вошел трек российского музыканта

© Служба новостей «URA.RU»
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Геймеры устали ждать выхода игры Cyberpunk 2077 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самую ожидаемую игру 2020 года Cyberpunk 2077 от польской студии CD Poject RED войдет трек российского диджея Нины Кравиц. Кроме того, в игре появится ее образ, сообщают СМИ.

«Трек „Surprise Me, I’m Surprised Today“ будет звучать во внутриигровом радио», — пишет cyber.sports.ru. Персонаж с внешностью Кравиц окажется в Cyberpunk 2077 в качестве установщицы нелегальных киберимплантов. Более того, девушка озвучила героиню в оригинальной версии игры. Выход Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря.

Релиз игры переносили уже несколько раз с весны 2020 года, на сентябрь и на ноябрь. Геймеры заявляют, что у них кончается терпение. В то же время, им уже советуют, на чем лучше всего будет играть в Cyberpunk.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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