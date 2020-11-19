19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 20 ноября. Общепит меняет режим работы, умер первооткрыватель Аркаима

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых велись работы в 2020 году. Челябинск , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер проинспектировал дорогу в новый микрорайон «Белый хутор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер проверил новую дорогу — общепит не сможет заработать на новогодней ночи — УФАС проверит частные клиники — умер известный археолог. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Губернатор раскритиковал новую дорогу

Предприятия общепита не будут работать ночью

Главой челябинского района стал экс-банкир

  • Депутаты Тракторозаводского районного совета Челябинска избрали новым главой Юрия Кузнецова, который ранее работал в банковской сфере. Об этом сообщили URA.RU в районном совете депутатов.

УФАС проверит частные клиники

  • Региональная антимонопольная служба проверит частные клиники, которые проводят компьютерную томографию, чтобы выяснить, не завышают ли они цены на исследования.

Известный археолог умер от COVID

  • В Челябинске 19 ноября умер профессор Челябинского госуниверситета, археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Он скончался после длительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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