Губернатор Алексей Текслер проинспектировал дорогу в новый микрорайон «Белый хутор»
Текслер проверил новую дорогу — общепит не сможет заработать на новогодней ночи — УФАС проверит частные клиники — умер известный археолог. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:
Губернатор раскритиковал новую дорогу
- Глава региона Алексей Текслер остался недоволен подрядчиками, которые строили дорогу в новый микрорайон «Белый хутор». Замечания он высказал в ходе инспекционной поездки 19 ноября.
Предприятия общепита не будут работать ночью
- С 1 декабря кафе, бары и рестораны области не смогут работать после 23:00 и до 6:00 часов. Запрет распространяется на новогодние праздники и рождественские каникулы. Соответствующее решение принял 19 ноября губернатор Алексей Текслер.
Главой челябинского района стал экс-банкир
- Депутаты Тракторозаводского районного совета Челябинска избрали новым главой Юрия Кузнецова, который ранее работал в банковской сфере. Об этом сообщили URA.RU в районном совете депутатов.
УФАС проверит частные клиники
- Региональная антимонопольная служба проверит частные клиники, которые проводят компьютерную томографию, чтобы выяснить, не завышают ли они цены на исследования.
Известный археолог умер от COVID
- В Челябинске 19 ноября умер профессор Челябинского госуниверситета, археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Он скончался после длительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на URA.RU в