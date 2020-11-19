Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные предновогодние рейсы до Москвы и Тюмени
Будут запущены дополнительные рейсы в Москву и Тюмень — дистанционное обучение принесло свои плоды — камеры ГИБДД будут выявлять нарушителей карантина — в ямальском поселке медики заболели COVID. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:
Перед Новым годом увеличится количество авиарейсов
- Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы из четырех городов ЯНАО в Москву и Тюмень. Первые рейсы из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма состоятся уже 26 декабря, сообщили в авиакомпании.
Дистант сократил количество заболевших
- Перевод школьников Ямала на онлайн-обучение помог значительно снизить заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила глава ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.
Камеры будут следить за нарушителями карантина
- За жителями ЯНАО, которые должны сидеть на карантине по коронавирусу, и нарушают режим, начали следить с помощью камер ГИБДД.
В ямальском поселке закрыли больницу
- Из-за вспышки коронавируса среди медиков в больнице поселка Пангоды закрыли стационар. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. Теперь местных жителей, которым требуется медицинская помощь, отправляют лечиться в Надым, который находится за 96 км от поселка.
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