19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 20 ноября. Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы, камеры будут следить за нарушителями карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные предновогодние рейсы до Москвы и Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Будут запущены дополнительные рейсы в Москву и Тюмень — дистанционное обучение принесло свои плоды — камеры ГИБДД будут выявлять нарушителей карантина — в ямальском поселке медики заболели COVID. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Перед Новым годом увеличится количество авиарейсов

  • Авиакомпания «Ямал» запустит дополнительные рейсы из четырех городов ЯНАО в Москву и Тюмень. Первые рейсы из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма состоятся уже 26 декабря, сообщили в авиакомпании.

Дистант сократил количество заболевших

Камеры будут следить за нарушителями карантина

В ямальском поселке закрыли больницу

  • Из-за вспышки коронавируса среди медиков в больнице поселка Пангоды закрыли стационар. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. Теперь местных жителей, которым требуется медицинская помощь, отправляют лечиться в Надым, который находится за 96 км от поселка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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