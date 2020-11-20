Водителей не будут штрафовать за отсутствие документов на машину

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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Проводится путем сужения проезжей части и проверки водителей в целях профилактики нарушений и режима самоизоляции. Челябинск, досмотр, гаи, эпидемия, гибдд, тоннель, операция тоннель, облава
В Госдуме предложили отменить в некоторых случаях наказание за отсутствие свидетельства о регистрации авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР совместно с сенатором Сергеем Леоновым внесут в нижнюю палату законопроект, который разрешит водителям при отсутствии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) избежать наказания. Об инициативе в своем telegram-канале рассказал замруководителя фракции Ярослав Нилов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас управление автомобилем без регистрационных документов наказывается предупреждением, штрафом в 500 рублей или эвакуацией машины. «В то же время возможны ситуации, когда водитель транспортного средства не имеет на руках свидетельства о регистрации транспортного средства из-за его кражи или утери», — отмечают авторы законопроекта.

При этом, по их словам, у водителя при себе могут быть другие документы, которые подтверждают законность владения авто. К таким относятся ПТС, генеральная доверенность или электронная форма свидетельства о регистрации. В связи с этим парламентарии предлагают исключить в ряде случаев привлечение к административной ответственности или эвакуацию транспорта.

Например, отменить штраф, если у водителя машины есть ПТС и доверенность (в случае, если авто принадлежит другому лицу). Эвакуацию предложено не применять, если водитель является собственником авто и имеет регистрационные документы на данное транспортное средство в электронном виде. Однако они не освободят его от штрафа в 500 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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