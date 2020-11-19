В Пермском крае за сутки выявили 272 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 20 ноября, — 345-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 255-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 015 608 (+23 610) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 17 431 (+272) инфицированных. Выздоровело 11 836 человек, умерло — 813 (+9 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 498 (+6 за сутки) человека.

Большую часть пермяков с коронавирусом отправили в больницы. 184 человек из 272 заболевших в минувшие сутки — госпитализированы , 88 проходят лечение в амбулаторных условиях. Всего в больницах региона находится 2048 человек, в том числе 123 человека подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции (Rt) второй день держится на уровне 1,17. Ежесуточный прирост больных составил 1,6%.

Коронавирус в Пермском крае за сутки выявлен в 25 муниципалитетах. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 176 человек . В Кунгуре инфекция обнаружена у 23 человек, Пермском районе — 13 человек, Березниках — 10 человек. В Чусовом выявлено шесть заболевших COVID-19, в Березовке, Орде и Кунгуре — по пять случаев заражения коронавирусом.

В Пермском крае потеряли результаты тестов на COVID-19. В Гайнах мазки на коронавирус у пациентов инфекционной отделения местной больницы взяли больше двух недель назад, но до сих пор не озвучили результаты. Люди считают, что результаты попросту потерялись. Теперь люди вынуждены ехать за 80 км в соседний населенный пункт, чтобы сдать еще один тест.

Пермяки просят власть отменить карантин для коррекционных школ. Дети с особенностями развития не способным заниматься удаленно, отмечают их родители. Они отмечают, что навыки, которые дети нарабатываю в коррекционных школах, нужно поддерживать постоянно, поскольку, находясь дома, дети их быстро утрачивают.

В период пандемии собираются провести турнир по баскетболу для юношей. Турнир по баскетболу для юношей на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко собрались провести до конца 2020 года. Оплачивать услуги по проведению турнира депутаты собираются за счет бюджета Пермского края.