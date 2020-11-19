Сегодня, 20 ноября, — 345-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 255-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 015 608 (+23 610) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 17 431 (+272) инфицированных. Выздоровело 11 836 человек, умерло — 813 (+9 за сутки), в том числе непосредственно от COVID-19 — 498 (+6 за сутки) человека.
Большую часть пермяков с коронавирусом отправили в больницы.
Коронавирус в Пермском крае за сутки выявлен в 25 муниципалитетах.
В Пермском крае потеряли результаты тестов на COVID-19. В Гайнах мазки на коронавирус у пациентов инфекционной отделения местной больницы взяли больше двух недель назад, но до сих пор не озвучили результаты. Люди считают, что результаты попросту потерялись. Теперь люди вынуждены ехать за 80 км в соседний населенный пункт, чтобы сдать еще один тест.
Пермяки просят власть отменить карантин для коррекционных школ. Дети с особенностями развития не способным заниматься удаленно, отмечают их родители. Они отмечают, что навыки, которые дети нарабатываю в коррекционных школах, нужно поддерживать постоянно, поскольку, находясь дома, дети их быстро утрачивают.
В период пандемии собираются провести турнир по баскетболу для юношей. Турнир по баскетболу для юношей на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко собрались провести до конца 2020 года. Оплачивать услуги по проведению турнира депутаты собираются за счет бюджета Пермского края.
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