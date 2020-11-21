Иммунитет здоровых россиян способен защитить от повторного заражения коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 ноября, — 346-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 256-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 681 620, достигнув отметки в 57 901 690. Выздороветь удалось уже 40 008 026 пациентам (+388 346). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 377 905 человек (+13 687).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 12 274 726 американцев. Следом идут Индия (9 050 613), Бразилия (6 020 164) и Франция (2 109 170). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 2 039 926.

Вакцина и лекарство

Президент РФ Владимир Путин считает, что ключевой вопрос с зарегистрированными в стране вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» заключается в том, чтобы наладить массовое производство. «Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям — они абсолютно безопасны и эффективны», — отметил глава государства. Он уточнил, что массовое производство уже разворачивается.

Между тем привитые «Спутник V» свердловчане заболели коронавирусом. Но, как заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков, это является нормой. Он отметил, что ему известны три случая, когда привившиеся от коронавируса люди заболели COVID. При этом россияне, тестировавшие на себе российскую вакцину «Спутник V» рассказали, что после вакцинации от коронавируса поднимается температура до 40 градусов, а также появляется тахикардия, слабость, боль в груди, наблюдается потеря веса.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Коронавирус в России

В России третий день подряд рекорд по заражению коронавирусом. Заболевание за минувшие сутки выявлено у 24 318 человек, 461 пациент умер. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сделал прогноз, что рост числа зараженных коронавирусом в России будет продолжаться еще месяц. «Для того, чтобы заразиться коронавирусом, требуется определенная вирусная нагрузка, отсутствие проветренных помещений, которые в зимний период превалируют, потому что людям холодно, они боятся простыть, это все будет способствовать большей скученности вируса», — поясняет эксперт.

Россиянам, не имеющим проблем со здоровьем, не следует бояться повторного заражения коронавирусом, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он подчеркнул, что повторно заразиться могут только те, кто имеет тяжелые заболевания и ослабленный иммунитет. У большинства, переболевших коронавирусом, иммунитет сохраняется надолго.

В Госдуме предлагают утвердить статус «вынужденно безработных» для тех, кто оказался без возможности трудиться и получать зарплату из-за того, что работодатель вынужден был свернуть деятельность в результате введенных властями ограничений: режима повышенной готовности, ЧС или коронавируса. Им будет выплачиваться пособие в размере средней месячной зарплаты работника или не ниже минимального размера оплаты труда.

Студенты УрФУ продолжат борьбу за снижение стоимости обучения из-за перевода на дистанционный формат. Если договориться с вузом не удастся, они пойдут в суд, заручившись поддержкой московских юристов. Недавно студенты МГУ собирались подавать такой же иск и вуз сразу начал решать проблему. Как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Лариса Тутова, студенты российских вузов, обучающиеся платно, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение, если докажут, что оно было некачественным.

Коронавирус в мире

За последний месяц выявлено больше заболевших, чем за первые шесть месяцев пандемии , заявили в Всемирной организации здравоохранения. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены. Антирекорды по суточному приросту инфицированных зарегистрированы в США (более 187 тысяч), на Украине (свыше 14 тысяч), в Литве (2 272) и Швеции (7 240).

Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники, который подозревается в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19 . Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить «страдания пациента и его родных».

Правительство Республики Северная Македония приняло решение о провозглашении кризисного положения на территории страны, ради защиты общественного здоровья в условиях пандемии. Между тем премьер Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны . «Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия», — отметил Борис Джонсон