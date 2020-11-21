На момент закрытия торгов 20 ноября стоимость евро немного снизилась и составила 90,27 рубля (-0,07%). Доллар, наоборот, вырос до 76,13 рубля (+0,1%). Увеличилась и стоимость нефти. Цена за баррель Brent составила 45,02 доллара (+1,86%). WTI подорожала до 42,42 долларов (+1,79%) за баррель.
Ситуация в России
Российский кабмин
Россия
Россия проявила большой интерес к проекту-конкуренту Евросоюза. Президент страны Владимир Путин не только посетил саммит «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС), но и впервые за шесть лет произнес на нем речь.
Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20) назвал главные риски, с которыми столкнутся страны мира из-за пандемии. Президент объяснил, что локдауны привели к росту долгосрочной безработицы. Она приведет граждан многих стран к бедности.
Ситуация в мире
Названа стоимость американской вакцины от коронавируса компании Moderna для других стран. Она составляет от 25 до 37 долларов за дозу препарата. Это от 1900 до 2800 рублей.
Лидеры стран G20 решили профинансировать справедливое распределение вакцин по миру. Они помогут более бедным странам с препаратами, тестами и медикаментами от COVID-19.
Канада и Великобритания пошли на взаимовыгодную сделку и подписали соглашение о свободной торговле. Оно отменит тарифы на 98% товаров из Канады, экспортируемых в Великобританию.
Мнения экспертов
В 2021 году Россия может сократить расходы на медицину на 40%. Такой прогноз представил финансовый аналитик Степан Демура, который предсказал мировой кризис в 2008 и обвал рубля в 2014.
К концу следующей недели курс доллара еще сильнее вырастет. Мировые валютные рынки до сих пор остаются перегретыми, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
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