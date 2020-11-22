Россия продлила санкции в отношении Европы — США отказались от Договора по открытому небу — Китай ограничил въезд в страну — названа стоимость американской вакцины от COVID — экономисты высказались о росте тарифов на услуги ЖКХ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21—22 ноября — в обзоре URA.RU:
Россия ввела санкции против Европы
- Россия продлила ответные санкции в отношении стран Европы до 31 декабря 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В частности, ограничения коснутся продуктов, которые завозятся из Европы.
- Также власти РФ ввели санкции в отношении 25 представителей Великобритании из-за дела Сергея Магнитского, который ранее обвинил российских силовиков в хищениях бюджетных средств.
В США отказались от международного договора
- Власти США официально перестали исполнять обязательства Договора по открытому небу. С 22 ноября США не смогут проводить наблюдение за военной деятельностью стран, входящих в Договор.
Китай закрыл границу с Россией
- Власти КНР закрыли город Маньчжоули, граничащий с Забайкальским краем, из-за пандемии коронавируса.
Стала известна стоимость американской вакцины от COVID
- Вакцина от коронавируса компании Moderna (США) будет стоить для других стран от 25 до 37 долларов. Об этом заявил глава предприятия Стефан Бансель.
В 2021 году вырастут тарифы за услуги ЖКХ
- По словам специалиста в области ЖКХ Натальи Чернышевой, коммунальные услуги в России в 2021 году подорожают более чем на 4%.
- Однако россиянам не стоит бояться резкого повышения тарифов ЖКХ в 2021 году, так как их рост зависит от уровня инфляции. Об этом заявил эксперт по жилищному праву и сфере ЖКХ Виктор Федорук.
- В то же время в 2021 году россиянам могут начать отключать воду и электричество за неуплату по счетам. Такое мнение выразила эксперт в области ЖКХ и сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.
Путин заявил о росте безработицы
- Президент России Владимир Путин выступил на встрече с представителями «большой двадцатки», где, в частности, заявил, что из-за пандемии коронавируса вырастет количество безработных.
Может измениться способ начисления пособий
- Правительство РФ откажется от заявительной формы при выплатах пособий. При этом власти будут самостоятельно выявлять граждан, которым положены льготы. Такую инициативу высказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Размеры пенсий россиян не уменьшатся
- Выплата пенсий напрямую из бюджета никак не отразится на их размере. Экономисты считают, что низкие выплаты по старости связаны со скромными доходами работающих россиян, которые субсидируют пенсионную систему.
Дочь министра обороны займет должность президента Федерации триатлона
- Ксения Шойгу, дочь главы минобороны Сергея Шойгу, стала единственным кандидатом на должность президента Федерации триатлона России.
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