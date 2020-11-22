Самое важное в России и в мире на 21—22 ноября. США вышли из Договора по открытому небу, пособия будут начислять по-новому, вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Россия продлила санкции против европейских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия продлила санкции в отношении Европы — США отказались от Договора по открытому небу — Китай ограничил въезд в страну — названа стоимость американской вакцины от COVID — экономисты высказались о росте тарифов на услуги ЖКХ. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 21—22 ноября — в обзоре URA.RU:

Россия ввела санкции против Европы

В США отказались от международного договора

Китай закрыл границу с Россией

Стала известна стоимость американской вакцины от COVID

  • Вакцина от коронавируса компании Moderna (США) будет стоить для других стран от 25 до 37 долларов. Об этом заявил глава предприятия Стефан Бансель.

В 2021 году вырастут тарифы за услуги ЖКХ

Путин заявил о росте безработицы

  • Президент России Владимир Путин выступил на встрече с представителями «большой двадцатки», где, в частности, заявил, что из-за пандемии коронавируса вырастет количество безработных.

Может измениться способ начисления пособий

Размеры пенсий россиян не уменьшатся

  • Выплата пенсий напрямую из бюджета никак не отразится на их размере. Экономисты считают, что низкие выплаты по старости связаны со скромными доходами работающих россиян, которые субсидируют пенсионную систему.

Дочь министра обороны займет должность президента Федерации триатлона

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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