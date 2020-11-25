25 ноября 2020

В Москве задержали женщин, вымогавших у Тарзана миллионы. Ими оказались безработная и бомж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У шоумена Тарзана вымогали два миллиона рублей Фото: instagram @tarzan___official

Полиция задержала двух женщин, которые шантажировали шоумена Тарзана (Сергея Глушко). Они вымогали у него два миллиона рублей за компрометирующие стриптизёра материалы.

«Ими оказались 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, вторая также безработная», — рассказал источник Life. В отношении них возбудили уголовное дело о вымогательстве. Для поимки преступниц полицейские провели «оперативный эксперимент».

Ранее в СМИ появилась информация о любовнице Тарзана. На видео зафиксирована переписка мужчины, которым может быть муж певицы Наташи Королевой, с предполагаемой любовницей в WhatsApp.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...