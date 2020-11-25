Полиция задержала двух женщин, которые шантажировали шоумена Тарзана (Сергея Глушко). Они вымогали у него два миллиона рублей за компрометирующие стриптизёра материалы.
«Ими оказались 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Первая не имеет постоянного места жительства и прописки, а также официально не работает, вторая также безработная», — рассказал источник Life. В отношении них возбудили уголовное дело о вымогательстве. Для поимки преступниц полицейские провели «оперативный эксперимент».
Ранее в СМИ появилась информация о любовнице Тарзана. На видео зафиксирована переписка мужчины, которым может быть муж певицы Наташи Королевой, с предполагаемой любовницей в WhatsApp.
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