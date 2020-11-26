Полпред Якушев подсказал УрФО, как разобраться с аварийным жильем

Владимир Якушев провел первое совещание со спикерами заксобраний регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече со спикерами заксобраний регионов рекомендовал депутатам присоединиться к разработке законопроекта о комплексном развитии территорий. Документ предусматривает, в том числе, борьбу с аварийным жильем и реконструкцию жилого фонда

«Нужна аналитика федеральных законопроектов, понимание, как они отразятся на жизни регионов. Этот документ [законопроект о комплексном развитии территорий] даёт дополнительные возможности по расселению аварийного жилья с привлечением инвесторов», — заявил Владимир Якушев, — подчеркнул Владимир Якушев.Якушев также обратил внимание на необходимость верстки сбалансированных бюджетов в условиях, когда в четырех регионах в 2021 году ожидается снижение доходов по сравнению с 2020 годом. За январь — октябрь поступления по налогу на прибыль организаций в УрФО составили 75% к аналогичному периоду прошлого года, по имущественным налогам — 84%.

На первой встрече с полпредом присутствовали председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Борис Хохряков, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Якимов.