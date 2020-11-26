В мэрии не увидели в зимней высадке ничего крамольного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинска удивило озеленение улиц, которое затянулось до начала зимы. Фото и видео высадки деревьев в ямы, выкопанные уже в снегу, они делятся в соцсетях.

«Челябинск, Челябинск! 27 ноября, а у нас деревья садят. Молодцы вообще, красавчики!» — иронизирует пользователь группы «Регион 74» в «ВК» Андрей Пьянков, снявший ролик в Ленинском районе города. «А я вчера проезжал, думал, показалось», — поддерживает его пользователь Андрей Крюков. «Главное не пальмы», — иронизирует Владимир Ковалев.

«Зимняя высадка деревьев-крупномеров, у которых корни укрыты крупным комом земли, считается оптимальной. Небольшие саженцы с открытыми корнями в таких условиях действительно не выживут, как и кустарники. Но пребывающее в „спящем“ состоянии большое дерево спокойно дождется весны», — заявили URA.RU в администрации областного центра.

Схожей точки зрения придерживаются и многие авторы комментариев в паблике. «Пока деревья находятся в состоянии покоя, существует возможность сохранить корневую систему. Высаженные зимой деревья лучше приживаются. Единственное ограничение — понижение температуры воздуха. Если она достигает отметки минус 15°С, деревья не высаживают», — замечает, в частности, пользователь Жека Боровинский.