Вирусолог из США раскрыл главную проблему российской вакцины

Александр Иванов рассказал, что в США до февраля 2021 года пройдет массовая вакцинация от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для доказательства эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» используют слишком малое число испытуемых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов.

«Количество клинических случаев, которое используют для анализа, очень низкое. Она составляет 39 случаев», — рассказал Иванов. Он считает, что данное число не может достоверно показывать эффективность вакцины. Иванов подчеркнул, что разработчикам также стоит чаще сообщать о побочных действиях вакцины.

Врач рассказал, что в США до февраля пройдет массовая вакцинация препаратом от компании Moderna. За это время планируется привить 20 млн человек. В первую очередь вакцину получат врачи, пожарные и полиция, добавил Иванов. Препарат будет бесплатным для всех американцев.

Ранее врач Александр Мясников усомнился в эффективности российской вакцины от COVID-19. Он не уверен, что в такие короткие сроки можно создать качественный и безопасный препарат, передает « Царьград ». В России 11 ноября было объявлено о массовом выпуске вакцин «Спутник V».