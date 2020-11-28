Дефицит новых автомобилей по большинству марок останется до весны 2021 года. Такой прогноз дал генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин.
«Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года», — приводит слова Петрунина ТАСС. Он объяснил свой прогноз исходя из-за перебоев в поставках и сезонным ростом спроса на автотранспорт. Эксперт отметил, что в связи с пандемией многие автозаводы мире не работают на полную мощность.
В следующем году цена на автомобили пойдут вверх, уверен директор по маркетингу «Рольфа» Виталий Шония. По его словам, повышение цен произойдет из-за традиционного подорожания в начале года, а также в связи волатильностью рубля и других факторов, например, рост ставок утильсбора.
Ранее сообщалось, что у российских дилеров заканчиваются популярные модели автомобилей. Отмечается, что после снятия карантинных мер наблюдался всплеск числа желающих приобрести авто в июле, передает «Царьград». Вице-президент Ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев выразил мнение, что дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в