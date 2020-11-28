Перебои с поставками автомобилей в магазины продлится до весны 2021 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Дефицит новых автомобилей по большинству марок останется до весны 2021 года. Такой прогноз дал генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин.

«Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года», — приводит слова Петрунина ТАСС. Он объяснил свой прогноз исходя из-за перебоев в поставках и сезонным ростом спроса на автотранспорт. Эксперт отметил, что в связи с пандемией многие автозаводы мире не работают на полную мощность.

В следующем году цена на автомобили пойдут вверх, уверен директор по маркетингу «Рольфа» Виталий Шония. По его словам, повышение цен произойдет из-за традиционного подорожания в начале года, а также в связи волатильностью рубля и других факторов, например, рост ставок утильсбора.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров заканчиваются популярные модели автомобилей. Отмечается, что после снятия карантинных мер наблюдался всплеск числа желающих приобрести авто в июле, передает «Царьград». Вице-президент Ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев выразил мнение, что дефицит импортируемых машин в России может сохраниться до конца года, пишет RT.