Трамп намерен вновь выдвинуться в президенты США

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Причем объявить об этом он хочет во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
«Республиканец обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за почти четыре года до выборов. Трамп также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах», — пишет ТАСС со ссылкой на источники портала The Daily Beast.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным оценкам, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, что говорит о его победе. Трамп неоднократно отказывался публично признавать победу оппонента, однако 24 ноября приказал начать передачу власти Байдену, а 27-го — согласился покинуть Белый дом.
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