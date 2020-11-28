28 ноября 2020

Трамп намерен вновь выдвинуться в президенты США

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп объявит об участии в выборах президента США в 2024 году в день инаугурации Джо Байдена Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Причем объявить об этом он хочет во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Республиканец обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за почти четыре года до выборов. Трамп также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах», — пишет ТАСС со ссылкой на источники портала The Daily Beast.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным оценкам, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, что говорит о его победе. Трамп неоднократно отказывался публично признавать победу оппонента, однако 24 ноября приказал начать передачу власти Байдену, а 27-го — согласился покинуть Белый дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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