Сергей Шойгу ответил главе минобороны Германии, призвавшей вести диалог с РФ с позиции силы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу сравнил заявления своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр со школьными нападками ребенка, которому все дозволено. Таким образом он ответил на ее заявления о необходимости вести диалог с Россией с позиции силы.

«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы.<…>. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — сказал Шойгу. Он напомнил, что Крамп-Карренбауэр уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией в этом ключе. В прошлый раз он порекомендовал коллеге спросить у дедушки, каково это — разбираться с Россией с позиции силы.

Ранее глава минобороны Германии, выступая в бундестаге, заявила, что военный бюджет страны должен оставаться на таком уровне, на котором Берлин сможет вести диалог с Москвой «с позиции силы», пишет « Царьград ». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Германия полностью зависит от США, поэтому не может самостоятельно решать, с кем и как ей вести диалог.