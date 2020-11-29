Самое важное в России и в мире на 28—29 ноября. В РФ начала меняться система власти, пенсионеров ждут проверки, Тайсон и Джонс провели бой

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Пути перенес обращение к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трамп будет баллотироваться в президенты — Путин перенес обращение к парламентариям — с декабря отменят коронавирусные льготы — выплаты на детей будут продлены — пенсионеров ждут изменения — госслужащим отменят повышение зарплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28—29 ноября — в обзоре URA.RU:

Трамп планирует вновь баллотироваться в президенты

  • Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Он сообщит об этом во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года.

Глава России перенес обращение к Федеральному собранию

  • Президент России Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2020 году. По сообщению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства может обратиться к парламентариям в начале будущего года.

Роспотребнадзор сообщил об условиях отмены масочного режима

  • Масочный режим будет сохранен до тех пор, пока коронавирус не приобретет сезонный характер. Об этом заявил замдиректора по научной работе Роспотребнадзора Александр Горелов.

В декабре россиян ждут изменения

Продлены выплаты на детей

Госслужащим заморозят зарплаты

Пенсионеры получат доплаты и их проверят на дополнительные доходы

Министерство туризма получило функции Минэкономразвития РФ

  • Часть полномочий Минэкономразвития РФ будет передано Ростуризму. По словам политолога Сергея Маркелова, эти изменения могут означать, что в России формируется новая система исполнительной власти.

Экономику России ждет падение

Ставка по ипотеке может вырасти

  • В 2021 году ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%. Такое мнение выразила аналитик Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный бой

Скончался бывший глава РАН

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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