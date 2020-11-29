Трамп будет баллотироваться в президенты — Путин перенес обращение к парламентариям — с декабря отменят коронавирусные льготы — выплаты на детей будут продлены — пенсионеров ждут изменения — госслужащим отменят повышение зарплаты. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28—29 ноября — в обзоре URA.RU:
Трамп планирует вновь баллотироваться в президенты
- Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Он сообщит об этом во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года.
Глава России перенес обращение к Федеральному собранию
- Президент России Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2020 году. По сообщению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, глава государства может обратиться к парламентариям в начале будущего года.
Роспотребнадзор сообщил об условиях отмены масочного режима
- Масочный режим будет сохранен до тех пор, пока коронавирус не приобретет сезонный характер. Об этом заявил замдиректора по научной работе Роспотребнадзора Александр Горелов.
В декабре россиян ждут изменения
- Некоторые меры поддержки россиян, которые были введены из-за коронавируса, могут быть отменены с декабря 2020 года. В частности, приставы вновь смогут описывать имущество должников.
Продлены выплаты на детей
- В России продлили ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка. Соответствующее решение озвучили в правительстве России.
Госслужащим заморозят зарплаты
- Федеральным чиновникам не будут повышать заработную плату в 2021 году. Такой закон будет рассматривать Совфед на заседании 2 декабря.
Пенсионеры получат доплаты и их проверят на дополнительные доходы
- Российские пенсионеры получат надбавку к пенсии, если они потеряли работу в период пандемии.
- Также в 2021 году пенсионеров проверят на наличие дополнительных доходов. В частности, это коснется тех, кто получает «северные доплаты» или проживает за границей. Правда, позже появилась информация, что проверок не будет.
Министерство туризма получило функции Минэкономразвития РФ
- Часть полномочий Минэкономразвития РФ будет передано Ростуризму. По словам политолога Сергея Маркелова, эти изменения могут означать, что в России формируется новая система исполнительной власти.
Экономику России ждет падение
- По итогам 2020 года экономическая ситуация в России серьезно ухудшится. По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, падение экономики ожидается на уровне 4-4,5%.
Ставка по ипотеке может вырасти
- В 2021 году ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%. Такое мнение выразила аналитик Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.
Майк Тайсон и Рой Джонс провели выставочный бой
- Известные боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс-младший провели выставочный поединок в США, который закончился в ничью.
Скончался бывший глава РАН
- На 75-м году жизни скончался экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов, болевший коронавирусом. Об этом сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.
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