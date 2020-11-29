Пермяки боятся, что дистанционное обучение станет постоянным
Родители школьников обратились к президенту — глава края провел прямой эфир в соцсети — министр здравоохранения выедет в первую командировку — назначен новый замглавы Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Родители из Березников обратились к Путину
- Родители школьников из Березников записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за законопроекта о дистанционном обучении. По их словам они имеют право выбора, каким образом дети будут получать образование.
Губернатор призвал мэров активнее работать в соцсетях и обратился к безработным
- Главам муниципалитетов края стоит активнее общаться с гражданами в социальных сетях. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин сказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».
- Жители края, которые остались без работы, смогут пройти бесплатные обучающие программы и повысить квалификацию.
Новый министр здравоохранения поедет в командировку
- Недавно назначенная глава здравоохранения края Анастасия Крутень может съездить в проблемные территории по совету губернатора региона Дмитрия Махонина.
В Перми назначен первый замглавы города
- Экс-депутат Пермской гордумы Алексей Демкин назначен на должность первого заместителя главы города. С 30 ноября он начнет официально работать в этой должности. Также, возможно его назначение на пост и. о. мэра Перми. Решение об этом будут принимать депутаты гордумы на заседании 1 декабря.
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