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28 ноября 2020
27 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 30 ноября. Родители обратились к Путину, назначен замглавы Перми, губернатор провел прямой эфир

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки боятся, что дистанционное обучение станет постоянным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родители школьников обратились к президенту — глава края провел прямой эфир в соцсети — министр здравоохранения выедет в первую командировку — назначен новый замглавы Перми. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Родители из Березников обратились к Путину

Губернатор призвал мэров активнее работать в соцсетях и обратился к безработным

Новый министр здравоохранения поедет в командировку

В Перми назначен первый замглавы города

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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