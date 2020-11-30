Самой надежной валютой для вкладов стал швейцарский франк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

С начала ноября цены на нефть существенно укрепили свои позиции. На фоне новостей о прорыве в разработке вакцин от коронавируса и соглашения о сокращении добычи, нефтяные фьючерсы марки Brent за прошедший месяц выросли в цене на 30%.

К закрытию пятничных торгов цена за баррель североморских углеводородов закрепилась на отметке в 48,28 долларов (+1,03% за сутки). Положительную динамику показывает и техасская WTI, баррель которой к вечеру пятницы торгуется за 45,53 доллара (+1,18%). По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий участников рынка и от уровня потребления .

Положительная динамика в нефтяном секторе, по мнению экспертов, приведет к небольшому укреплению российской валюты в декабре . В настоящее время, по информации Московской биржи, доллар торгуется на отметке в 75,85 рублей (+0,14), евро — 90,74 рубля (+0,49).

Ситуация в России

В Госдуме опровергли информацию о массовой проверке дополнительных доходов пенсионеров из-за нарушений с получениями выплат. По словам замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, подобных проверок в следующем году не планируется. Информацию подтвердили в Минтруда и в ПФР.

Власти РФ одобрили выплату пособий по материнству, а также временно нетрудоспособным, уволенным в связи с закрытием организации. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

С апреля этого года практически во всех регионах РФ выросли средние банковские депозиты россиян. Наибольший прирост денежных средств на счетах физлиц был зафиксирован в Москве и ЯНАО. К концу сентября в среднем на каждого россиянина приходится 225 тысяч рублей банковских вкладов.

Ситуация в мире

Власти США приняли новый пакет санкций в отношении четырех российских и китайских компаний, занимавшихся материально-технической поддержкой ракетной программы Ирана. Санкции коснулись российских компаний Nilco Group и AO «Элекон», а также китайских Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade Company.

За разработкой американских санкций в отношении международного проекта «Северный поток-2» стоят украинские лоббисты . По информации The Wall Street Journal, Вашингтон неоднократно проводил переговоры по санкциям с сотрудником украинского «Нафтогаза» Вадимом Гламаздиным, а также представителем Совбеза Украины Александром Харченко.

Прогнозы и мнения экспертов

В первой половине следующего года средняя ставка по льготным ипотечным кредитам может опуститься с 7,3% до минимальных 6,8-7%. Об этом свидетельствует исследование агентства Национальные кредитные рейтинги («НКР»). Также изменится ставка и обычного ипотечного кредита — с 7,7% до 7,4%.

С прогнозом НКР согласны и в «Сбере». По словам зампредседателя правления банка Александра Ведяхина, даже при отмене льготной ипотеки, ставки по ней могут упасть.

Самой надежной валютой для банковских вкладов является швейцарский франк . По словам российского экономиста Михаила Делягина, денежная единица в скором времени окажется в выигрышном положении по отношению к другим мировым валютам.