Новости кризиса 30 ноября. Названа самая стабильная валюта, одобрены новые правила выплат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, финансы, банкноты, деньги, курс рубля, рубли, накопления, евро, валюта, средства
Самой надежной валютой для вкладов стал швейцарский франк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

С начала ноября цены на нефть существенно укрепили свои позиции. На фоне новостей о прорыве в разработке вакцин от коронавируса и соглашения о сокращении добычи, нефтяные фьючерсы марки Brent за прошедший месяц выросли в цене на 30%.

К закрытию пятничных торгов цена за баррель североморских углеводородов закрепилась на отметке в 48,28 долларов (+1,03% за сутки). Положительную динамику показывает и техасская WTI, баррель которой к вечеру пятницы торгуется за 45,53 доллара (+1,18%). По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, дальнейшие колебания цен на нефть будут зависеть от действий участников рынка и от уровня потребления.

Положительная динамика в нефтяном секторе, по мнению экспертов, приведет к небольшому укреплению российской валюты в декабре. В настоящее время, по информации Московской биржи, доллар торгуется на отметке в 75,85 рублей (+0,14), евро — 90,74 рубля (+0,49).

Ситуация в России

В Госдуме опровергли информацию о массовой проверке дополнительных доходов пенсионеров из-за нарушений с получениями выплат. По словам замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, подобных проверок в следующем году не планируется. Информацию подтвердили в Минтруда и в ПФР.

Власти РФ одобрили выплату пособий по материнству, а также временно нетрудоспособным, уволенным в связи с закрытием организации. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

С апреля этого года практически во всех регионах РФ выросли средние банковские депозиты россиян. Наибольший прирост денежных средств на счетах физлиц был зафиксирован в Москве и ЯНАО. К концу сентября в среднем на каждого россиянина приходится 225 тысяч рублей банковских вкладов.

Ситуация в мире

Власти США приняли новый пакет санкций в отношении четырех российских и китайских компаний, занимавшихся материально-технической поддержкой ракетной программы Ирана. Санкции коснулись российских компаний Nilco Group и AO «Элекон», а также китайских Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade Company.

За разработкой американских санкций в отношении международного проекта «Северный поток-2» стоят украинские лоббисты. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон неоднократно проводил переговоры по санкциям с сотрудником украинского «Нафтогаза» Вадимом Гламаздиным, а также представителем Совбеза Украины Александром Харченко.

Прогнозы и мнения экспертов

В первой половине следующего года средняя ставка по льготным ипотечным кредитам может опуститься с 7,3% до минимальных 6,8-7%. Об этом свидетельствует исследование агентства Национальные кредитные рейтинги («НКР»). Также изменится ставка и обычного ипотечного кредита — с 7,7% до 7,4%.

С прогнозом НКР согласны и в «Сбере». По словам зампредседателя правления банка Александра Ведяхина, даже при отмене льготной ипотеки, ставки по ней могут упасть.

Самой надежной валютой для банковских вкладов является швейцарский франк. По словам российского экономиста Михаила Делягина, денежная единица в скором времени окажется в выигрышном положении по отношению к другим мировым валютам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...